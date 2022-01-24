Прокуратура предупредила пользователей соцсетей, 1 человек арестован.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Пользователи социальных сетей Мирзали Ялчин Яшар оглу, Гусейнов Ильхам Тельман оглу, Аббаслы Низами Асадулла оглу, Исаев Афган Анвар оглу и Азадов Расим Алиф оглу в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона Азербайджанской Республики "О прокуратуре", были предупреждены о недопустимости негативных ситуаций.

В отношении Алиева Намика Самед оглу в связи с размещением информации оскорбительного, клеветнического характера в социальной сети "Facebook" начато производство по делу об административном правонарушении по статье 388-1.1.1 Кодекса об административных проступках, дело направлено в Бинагадинский районный суд города Баку. Согласно решению суда в отношении Намика Алиева избрано наказание в виде административного ареста сроком на 1 месяц.