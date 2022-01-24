В Азербайджане будет внедрена турецкая модель приемной семьи

Компетентные органы двух стран приступили к работе по внедрению в Азербайджане модели приемной семьи и социально-экономической поддержки, применяемой Министерством семьи и социальных услуг Турции с целью сохранения целостности семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев обратился к министру семьи и социальных услуг Турции Дарье Яныка с предложением о сотрудничестве в целях внедрения в нашей стране модели приемной семьи, после чего началась совместная работа.

Турецкие специалисты проведут в Азербайджане исследования в сфере усыновления приемной семьей. После создания базовой структуры службы приемных семей в Азербайджане 60 сотрудников, работающих в этой сфере, пройдут 10-дневное обучение у опытных специалистов в Турции.

В рамках исследований планируется расширение сотрудничества между Турцией и Азербайджаном путем консультирования кадров, работающих в Азербайджане в течение года, реализации новых проектов в области защиты детей.