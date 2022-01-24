В Азербайджан экстрадированы 32 человека, скрывавшихся за границей

В 2021 году, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, были укреплены связи с соответствующими органами зарубежных стран и международными организациями для повышения международного престижа органов прокуратуры. Об этом сказал в понедельник генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, двусторонние документы о сотрудничестве подписаны в прошлом году с генеральными прокуратурами России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана, Узбекистана и со Следственным комитетом Беларуси. В Баку состоялось первое заседание Совета генеральных прокуроров стран - участниц Организации тюркских государств.

В качестве проявления эффективного сотрудничества организации с зарубежными партнерами были задержаны и экстрадированы в Азербайджан 32 человека, скрывавшихся за границей, которым были предъявлены обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, отметил Алиев.