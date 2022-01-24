Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1, вторую дозу получил 1, бустерную дозу - 1 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 813 843, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 214 125, вторую дозу получили 4 729 273, бустерную дозу - 1 870 445 человек.