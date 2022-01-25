https://news.day.az/society/1429648.html В Гяндже задержан автомобильный вор - ФОТО
В Гяндже задержан автомобильный вор - ФОТО
Сотрудники Низаминского РУП Главного управления полиции Гянджи задержали мужчину, совершившего кражу из автомобиля на территории города.
Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, ранее судимый местный житель Теймур Мамедов открыл дверь припаркованного автомобиля и украл оттуда деньги.
Кроме того, выяснилось, что подозреваемый похитил мобильный телефон из такси, в котором ехал как пассажир. По фактам ведутся расследования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре