За незаконную парковку оштрафованы около 1000 водителей, задержаны 35 "парковщиков"

В связи с незаконной парковкой автомобилей в Баку в ходе рейдов, проведенных дорожной полицией в минувший день, было составлено около 1000 штрафных протоколов.

Об этом Trend сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли, передает Day.Az.

Он отметил, что в ходе рейдов были задержаны и оштрафованы около 35 человек, которые представились "парковщиками".

A.Аскерли подчеркнул, что рейды дорожной полиции продолжаются.