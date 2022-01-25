Заслуженный тренер Азербайджана скончался от коронавируса

Умер заслуженный тренер Азербайджана, мастер спорта СССР Махир Гусейнов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на детско-юношескую спортивно-шахматную школу № 1 города Гянджа, М.Гусейнов скончался сегодня от коронавируса в медицинском учреждении, куда был помещен некоторое время назад.

Отметим, что Махир Гусейнов известен как один из создателей гянджинской школы бокса.