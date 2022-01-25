https://news.day.az/society/1429902.html Заслуженный тренер Азербайджана скончался от коронавируса
Заслуженный тренер Азербайджана скончался от коронавируса
Умер заслуженный тренер Азербайджана, мастер спорта СССР Махир Гусейнов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на детско-юношескую спортивно-шахматную школу № 1 города Гянджа, М.Гусейнов скончался сегодня от коронавируса в медицинском учреждении, куда был помещен некоторое время назад.
Отметим, что Махир Гусейнов известен как один из создателей гянджинской школы бокса.
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