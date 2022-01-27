В Азербайджане ожидаются холода

Январь этого года показал всю непредсказуемость проявлений изменения климата.

Снежные заносы, метровые сугробы и небывалые морозы в южных широтах, разве это потепление климата. Действительно, вопрос уместен на первый взгляд. Но, климат и погода - не одно и то же.

Если погода не по сезону теплая, то часто говорят "климат меняется", а если идет снег, то сомневаются в глобальном потеплении. Но это все же изменения не климатические, а погодные, сказала АЗЕРТАДЖ руководитель Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az.

Руководитель службы считает, что если речь идет о переменах в погоде, которые наблюдаются в течение многих лет, то тогда действительно речь о климате: "Говоря о климате, имеются в виду изменения средних показателей на протяжении десятилетий. Климат обнаруживает взаимосвязь самых разных процессов на Земле, что делает климатологию многогранной, непростой, очень интересной наукой.

Климатическая система находится в состоянии непрерывного изменения - это нормально. Однако сегодня Земля переживает уникальный климатический этап.

Изменение климата влияет на циркуляцию атмосферы. А это проявляется в учащении нехарактерных для определенных регионов погодных явлений.

Вернемся к январю, одному из самых холодных месяцев в году. Несмотря на относительное обилие осадков, в этом году среднее значение температуры воздуха все же превышало климатическую норму на 2,6 градуса. В целом лишь 4 дня из 25-ти температура была несколько ниже нормы ( 0,2-10 С). 21 день же она превышала средние климатические значения на 0,9-4,9 градуса, а 7 января была выше нормы на 6,7 градуса.

Больше всего осадков было зафиксировано на востоке страны. За 25 дней здесь выпало уже на 27-43 процента больше месячной нормы. В Баку и Абшероне 11 дней наблюдались осадки, из них 4 дня в виде мокрого снега и снега.

Очередной холодный фронт с осадками ожидается 27 января. Неблагоприятная погода продлится до дневных часов 28 января. В этот период по районам ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. В столице прогнозируется дождь, переходящий вечером, ближе к ночи 28-го января в мокрый снег. Температура воздуха будет в пределах от 2-х до 5 градусов тепла. Для Абшерона характерное при таких процессах усиление северо-западного ветра ожидается 27 января днем, с ослаблением в первой половине дня 28-го января. Максимальные порывы ветра 20-23 метров в секунду.

Последние же числа месяца пройдут относительно стабильно, без осадков. В столице переменная область с прояснениями. Временами будет усиливаться гилавар (южный ветер). Порывистый юго-западный ветер в горах и относительное повышение температуры может провоцировать сход снежных лавин в высокогорьях страны".