Бустерная доза

Автор: Ибрагим Алиев

28 декабря Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана провел брифинг, на котором приняли участие помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов, первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев, глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

На брифинге было объявлено, что в Азербайджане с 15 февраля 2022 года сертификат вакцинации от COVID-19 будет действителен в течение шести месяцев. То есть, все сертификаты вакцинации будут действительны до 15 февраля 2022 года и до этой даты все граждане страны должны получить третью бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Учитывая широкое распространение нового омикрон-штамма коронавируса, который за короткий промежуток времени охватил большую часть планеты, вопрос вакцинации вновь становится актуален как никогда, ведь и в Азербайджане последние несколько дней наблюдается резкий рост числа зараженых за сутки. Так, например, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Азербайджане по состоянию на 26 января составил 3192 новых случаев, что является существенным показателем. В минздраве пояснили, что большинство случаев инфицирования сегодня - заражение "омикроном".

Хоть ученые и заявляют, что омикрон-штамм и слабее "дельты", это не является поводом расслабляться (как это ошибочно сделали в Европе), ибо огромное число зараженных может привести к вынужденным ограничительным мерам, которые в Азербайджане давно не вводились ввиду успешной борьбы с пандемией.

Европа, например, утопает в массовых и рекордных заражениях. Во Франции был установлен антирекорд за всё время пандемии. Там впервые выявили более 500 тысяч новых случаев за сутки. Кроме того, число госпитализированных впервые в апреля превысило 30 тысяч. Накануне в республике вступил в силу закон о вакцинных пропусках, несмотря на то, что правительстве заявляли, что с февраля начнут ослаблять ограничения. В Новой Зеландии анонсировали трехэтапный план борьбы со вспышками омикрон-штамма коронавируса. Для контроля над распространением омикрон-штамма будет применяться поэтапный подход. По мере увеличения суточного прироста числа заболевших в стране будут меняться подходы к тестированию, а также к правилам и срокам изоляции. На первом этапе плана, пока ежедневный прирост числа заразившихся не превышает 1 тыс. случаев в сутки, власти будут придерживаться стратегии полной ликвидации вируса в стране. Все люди с респираторными симптомами должны проходить тестирование и провести 14 дней в изоляции при получении положительного результата теста на коронавирус. Двухнедельная изоляция также останется необходимой для всех, кто контактировал с инфицированным. На втором этапе главной задачей властей будет снижение темпов распространения инфекции в стране и защита тех, кто более других подвержен риску заражения коронавирусом. Период изоляции для пациентов будет сокращен до 10 дней, а для тех, кто с ними контактировал - до семи дней. На этом этапе в национальную систему тестирования будут внедрены экспресс-тесты для выздоровевших. К третьему этапу страна перейдет, когда среднесуточное число новых случаев заражения превысит "несколько тысяч". Власти сосредоточатся на том, чтобы контролировать изоляцию членов семьи инфицированных и тех, кто проживает в одном доме с ними, а основные усилия системы здравоохранения будут направлены на ликвидацию массовых вспышек.

Как известно, в Азербайджане срок карантина для лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией (COVID-19) и тех, кто находился с ними в тесном контакте, сокращен с 14 дней до 7 дней. Об этом говорилось в совместном заявлении министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), распространенном 22 января.

Наблюдения показывают, что число заразившихся новых штаммом коронавируса продолжает расти. Несмотря на резкий рост числа случаев заражения, среднесуточный показатель госпитализации лиц, сдавших позитивный тест, остается стабильным. Главная причина этого заключается в том, что лица, привившиеся против коронавируса, в случае заражения коронавирусной инфекцией переносят заболевание легко. Наряду с вакцинацией нужно также соблюдать требования карантинного режима.

Соблюдение физической дистанции, использование маски и соблюдение правил гигиены - это единственный способ защититься от заболевания вне зависимости от вариантов вируса и вернуться к нормальной жизни. Поэтому учитывая генетические особенности мутации штамма "омикрон" коронавируса, граждане должны следовать следующим указаниям органов здравоохранения по снижению риска инфицирования:

- носить маску;

- часто мыть руки или использовать антисептики;

- соблюдать физическую дистанцию;

- избегать мест массового скопления людей;

- вакцинироваться.

При инфицировании коронавирусом следует:

- изолироваться от членов семьи, насколько это возможно;

- часто проветривать помещение;

- измерять температуру тела два раза в день;

- пить много жидкости;

- соблюдать постельный режим;

- при повышении температуры тела (38 градусов и выше) использовать жаропонижающие средства;

- в случае высокой температуры (более 38,5 градуса), которая не снижается после приема жаропонижающих препаратов более 5 дней, сообщить об этом своему семейному врачу (педиатру, терапевту);

- избегать приема антибиотиков, противовирусных, гормональных, иммуностимулирующих препаратов и внутривенных вливаний в домашних условиях;

- не принимать лекарства по совету соседа, родственника или знакомого;

- не лечиться по рекомендации медицинских работников второго звена, говорится в заявлении.

Не будем забывать, что самым действенным средством в борьбе с любой мутацией вируса остается вакцинация, в связи с чем призываем граждан получить бустерную дозу вакцины от коронавируса раньше 15 февраля, чтобы не попасть в огромные очереди в пунктах вакцинации, ибо в нашем обществе некоторые любят откладывать все до последнего момента.

Наибольшее столпотровение наблюдалось перед сентябрем 2021 года. Несмотря на то, что Оперштаб 20 августа объявил о том, что в кафе, рестораны, торговые центры и др. объекты можно будет посещать лишь при наличии ковид-паспорта, граждане в массом порядке начали идти на вакцинацию лишь 31-го числа - за день до вступления в силу новых правил. В результате в большинстве пунктах вакцинации наблюдались гигантские непроходимые очереди, что само по себе является рассадником для распространения вируса. Удивительным еще являлся факт того, что многие пренебрегли возможностью портала https://randevu.its.gov.az/, где можно заранее записаться на очередь и потом без каких-либо проблем получить прививку.

В этот раз решение Оперативного штаба было объявлено еще раньше - за 50 дней до вступления в силу, однако существенного роста в процессе вакцинации не наблюдалось. Так, например, согласно статистике по вакцинации от 24 января, в стране вакцинировались лишь 3(!) человека. Очевидно, что идем на повторение сентябрьской ситуации.

На данный момент существенных очередей в пунктах вакцинации не наблюдается, поэтому пока есть больше 2 недель, призываем граждан записаться на бустерную дозу через портал "Рандеву" или просто сходить в поликлинику по месту жительства. Не стоит повторять предыдущую ошибку и идти на вакцинацию за день до вступления в силу нового решения. Ведь 14 февраля, лучше провести с любимым человеком, а не в бесконечной очереди с раздраженными людьми.

Не забывайте, что вакцинация остается единственным действующим способом победить пандемию. Учитывая заявления ученых по поводу омикрон-штамма, который начинает обретать формы обычного ОРВИ, победа над коронавирусом уже не за горами. Вирус начинает ослабевать.