https://news.day.az/society/1430502.html В Нахчыване обнаружено тело командира взвода
В Нахчыване обнаружено тело командира взвода
В прокуратуре Джульфинского района проводится расследование в связи с обнаружением 27 января тела Исмаиллы Эшгин Этибар оглу 1995 года рождения, служившего командиром взвода в воинской части № "N".
Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре республики, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и трупа, а также проведены другие необходимые мероприятия.
По предварительной информации, Ашгин Исмаиллы скончался из-за сердечной недостаточности.
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