В Нахчыване обнаружено тело командира взвода

В прокуратуре Джульфинского района проводится расследование в связи с обнаружением 27 января тела Исмаиллы Эшгин Этибар оглу 1995 года рождения, служившего командиром взвода в воинской части № "N".

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре республики, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и трупа, а также проведены другие необходимые мероприятия.

По предварительной информации, Ашгин Исмаиллы скончался из-за сердечной недостаточности.