В Азербайджане выпал снег высотой 41 см

По данным Национальной службы гидрометеорологии, с полудня 27 января на территории Азербайджана было дождливо, местами шел мокрый снег, в горных районах страны - снег.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, количество выпавших осадков в Сальяне составило 9 мм, Сарыбаше (Гах), Шахбузе - 6, Сабирабаде, Джафархане - 4, Лерике, Кишчае (Шеки), Ордубаде, Агдере (Ордубад) - 3, Нахчыване, Дашкесане, Гёйгеле, Гобустане, Гусаре, Имишли, Шамахы, Исмаиллы, Агсу, Шабране - до 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Бина - 4, Пираллахи - 3, Баку, Маштаге - 1 мм.

Высота снежного покрова составила 41 см в Агдере (Ордубад), 29 - Сарыбаше (Гах), 15 - Шахбузе, 13 - Грызе, 7 - Лерике, 6 - Нахчыване, 5 - Кишчае (Шеки), 4 - Халтане, 2 - Шамахы, 1 см - в Дашкесане.

Максимальная скорость северо-западного ветра местами достигала 18 м/с в Тертере и 20 м/с - в Баку и на Абшеронском полуострове.

По данным станции Нефтяные Камни, высота волн на Каспии достигла 3,4 метра.

Минимальная температура воздуха составляла от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла в низменных районах страны, 5-10 градусов мороза - в горных районах, 3-8 градусов мороза - в Нахчыванской Автономной Республике, 3 градусов тепла - в Баку и на Абшеронском полуострове.