Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 30 887 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 503, вторую дозу получили 2 065, бустерную дозу - 26 319 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 936 475, общее число получивших первую дозу вакцины - 5 225 069, вторую дозу получили 4 738 970, бустерную дозу - 1 972 436 человек.