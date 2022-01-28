https://news.day.az/society/1430839.html Смертельное ДТП в Баку
Смертельное ДТП в Баку
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, на улице Сараево в Хатаинском районе столицы автомобиль марки "Ford", за рулем которого находилась жительница города Сумгайыт С.Магеррамова, сбил пытавшуюся перейти дорогу жительницу города Баку Валиду Гулиеву. В.Гулиева была госпитализирована с тяжелыми травмами и скончалась в больнице.
По факту в Хатаинском районном управлении полиции проводится расследование.
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