Смертельное ДТП в Баку

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, на улице Сараево в Хатаинском районе столицы автомобиль марки "Ford", за рулем которого находилась жительница города Сумгайыт С.Магеррамова, сбил пытавшуюся перейти дорогу жительницу города Баку Валиду Гулиеву. В.Гулиева была госпитализирована с тяжелыми травмами и скончалась в больнице.

По факту в Хатаинском районном управлении полиции проводится расследование.