https://news.day.az/society/1431003.html В Баку могут появиться необычные улицы - Подробности
В Баку могут появиться необычные улицы - Подробности
В Баку представлен проект по созданию новых пешеходных зон.
Он предусматривает расширение существующей пешеходной зоны, охватывающей центр столицы, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
В сообщении отмечается, что для этого предлагается сделать некоторые улицы вокруг Площади фонтанов полностью пешеходными.
"Организация пешеходных зон важна, в особенности с точки зрения улучшения социально-экономической среды столицы. Эта практика широко применяется в современных городах", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре