В Баку могут появиться необычные улицы

В Баку представлен проект по созданию новых пешеходных зон.

Он предусматривает расширение существующей пешеходной зоны, охватывающей центр столицы, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

В сообщении отмечается, что для этого предлагается сделать некоторые улицы вокруг Площади фонтанов полностью пешеходными.

"Организация пешеходных зон важна, в особенности с точки зрения улучшения социально-экономической среды столицы. Эта практика широко применяется в современных городах", - говорится в сообщении.