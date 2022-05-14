От имени АМИ Trend и SOCAR распространяются фейковые сообщения

В последние дни в социальных сетях и на различных веб-страницах размещаются фейковые сообщения, в которых злоумышленники, используя баннер АМИ Trend, предлагают гражданам перейти на платформу, с помощью которой якобы можно инвестировать или трудоустроиться в государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR.

Как передает Day.Az, АМИ Trend заявляет, что указанные сообщения не имеют отношения к агентству, никогда не размещались на его сайте или в информационных продуктах компании.

"Мы призываем граждан быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и в случае необходимости обращаться в правоохранительные органы", - отметили в Trend.