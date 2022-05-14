https://news.day.az/society/1461883.html От имени АМИ Trend и SOCAR распространяются фейковые сообщения - ЗАЯВЛЕНИЕ
От имени АМИ Trend и SOCAR распространяются фейковые сообщения - ЗАЯВЛЕНИЕ
В последние дни в социальных сетях и на различных веб-страницах размещаются фейковые сообщения, в которых злоумышленники, используя баннер АМИ Trend, предлагают гражданам перейти на платформу, с помощью которой якобы можно инвестировать или трудоустроиться в государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR.
Как передает Day.Az, АМИ Trend заявляет, что указанные сообщения не имеют отношения к агентству, никогда не размещались на его сайте или в информационных продуктах компании.
"Мы призываем граждан быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и в случае необходимости обращаться в правоохранительные органы", - отметили в Trend.
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