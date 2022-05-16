https://news.day.az/society/1462154.html ДТП в Барде, пострадали три члена одной семьи
ДТП в Барде, пострадали три члена одной семьи
В селе Имирли Бардинского района произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автодороге Гиндарх-Борсунлу легковой автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2106". В результате находившиеся в автомобиле "ВАЗ" Гараев Алямдар Акпер оглу (1952 г.р.), его брат Гараев Рехбер Акпер оглу (1961 г.р.) и его супруга Гараева Лятафет Юнис гызы (1964 г.р.) получили травмы и были доставлены в Агдамскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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