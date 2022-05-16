ДТП в Барде, пострадали три члена одной семьи

В селе Имирли Бардинского района произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автодороге Гиндарх-Борсунлу легковой автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2106". В результате находившиеся в автомобиле "ВАЗ" Гараев Алямдар Акпер оглу (1952 г.р.), его брат Гараев Рехбер Акпер оглу (1961 г.р.) и его супруга Гараева Лятафет Юнис гызы (1964 г.р.) получили травмы и были доставлены в Агдамскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.