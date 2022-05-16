В Гяндже задержали автохулигана-наркомана

Сотрудники отдела ГДП Главного управления полиции города Гянджи задержали молодого человека, который грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД) и занимался автохулиганством на автомобиле ВАЗ-2107.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, им оказался житель города Рамиль Искендеров.

Также было установлено, что Р.Искендеров находится под воздействием наркотических средств. Протокол, составленный в его отношении по соответствующим статьям КоАП АР был отправлен в суд для рассмотрения, решением которого он был арестован на 15 суток в административном порядке и лишен прав на управление транспортным средством на год.