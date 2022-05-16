https://news.day.az/society/1462159.html В Гяндже задержали автохулигана-наркомана - ФОТО - ВИДЕО
В Гяндже задержали автохулигана-наркомана - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники отдела ГДП Главного управления полиции города Гянджи задержали молодого человека, который грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД) и занимался автохулиганством на автомобиле ВАЗ-2107.
Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, им оказался житель города Рамиль Искендеров.
Также было установлено, что Р.Искендеров находится под воздействием наркотических средств. Протокол, составленный в его отношении по соответствующим статьям КоАП АР был отправлен в суд для рассмотрения, решением которого он был арестован на 15 суток в административном порядке и лишен прав на управление транспортным средством на год.
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