Состоится очередной выбор вакансий, связанный со сменой места работы учителей

Следующий этап по выбору вакансий конкурса смены места работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования, стартует 18 мая в 11:00.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в центре человеческих ресурсов Института образования.

Отмечено, что в выборе вакансий могут принять участие кандидаты, зарегистрированные для участия в конкурсе и подавшие электронную заявку.

Электронная система для выбора вакансий будет активна до 11:00 23 мая, и кандидаты должны подтвердить свою электронную заявку, выбрав вакансию до этой даты.