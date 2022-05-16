https://news.day.az/society/1462161.html Состоится очередной выбор вакансий, связанный со сменой места работы учителей
Состоится очередной выбор вакансий, связанный со сменой места работы учителей
Следующий этап по выбору вакансий конкурса смены места работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования, стартует 18 мая в 11:00.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в центре человеческих ресурсов Института образования.
Отмечено, что в выборе вакансий могут принять участие кандидаты, зарегистрированные для участия в конкурсе и подавшие электронную заявку.
Электронная система для выбора вакансий будет активна до 11:00 23 мая, и кандидаты должны подтвердить свою электронную заявку, выбрав вакансию до этой даты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре