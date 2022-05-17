В Бинагадинском районе Баку 3 человека получили тяжелые травмы.

Инцидент зафиксирован на рынке автозапчастей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, продавцы магазина автозапчастей - Зохрабов Эльнур Азиз оглу 1994 года рождения, Алиев Фикрет Азиз оглу 1997 года рождения и его брат-близнец Али - были избиты, им нанесены тяжелые травмы. Все трое раненых были госпитализированы в городскую больницу № 1 с различными телесными повреждениями.

В связи с дракой сотрудники 5-го отделения Бинагадинского районного управления полиции задержали двух человек.

По факту возбуждено уголовное дело.