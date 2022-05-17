https://news.day.az/society/1462361.html Массовая драка в Баку, есть задержанные
Массовая драка в Баку, есть задержанные
В Бинагадинском районе Баку 3 человека получили тяжелые травмы.
Инцидент зафиксирован на рынке автозапчастей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, продавцы магазина автозапчастей - Зохрабов Эльнур Азиз оглу 1994 года рождения, Алиев Фикрет Азиз оглу 1997 года рождения и его брат-близнец Али - были избиты, им нанесены тяжелые травмы. Все трое раненых были госпитализированы в городскую больницу № 1 с различными телесными повреждениями.
В связи с дракой сотрудники 5-го отделения Бинагадинского районного управления полиции задержали двух человек.
По факту возбуждено уголовное дело.
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