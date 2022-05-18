https://news.day.az/society/1462670.html В Барде в аварии погиб водитель - ФОТО
В Барде в аварии погиб водитель - ФОТО
В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке автодороги Мингячевир-Бахрамтепе, у села Гараюсифли Бардинского района.
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным знаком 09-AA-055 Джалил Гаджиев потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался на месте. По факту проводится расследование.
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