Загрязнили ли дожди воду в Джейранбатанском водохранилище?

Проливные дожди последних дней не могут быть причиной загрязнения воды в Джейранбатанском водохранилище.

Об этом сказал в среду Trend начальник отдела контроля технологических процессов, водной безопасности и экологии ОАО "Азерсу" Джамиль Бабаев, передает Day.Az.

По его словам, вода в Джейранбатанское водохранилище поступает из водохранилища Тахтакерпю.

"Дождевая вода не может загрязнить Джейранбатанское водохранилище. Только сильные ветры могут изменить мутность и бактериологические показатели воды. Однако после очистки воды никакой опасности нет", - сказал Бабаев.