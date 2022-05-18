https://news.day.az/society/1462717.html Загрязнили ли дожди воду в Джейранбатанском водохранилище? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Загрязнили ли дожди воду в Джейранбатанском водохранилище? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Проливные дожди последних дней не могут быть причиной загрязнения воды в Джейранбатанском водохранилище.
Об этом сказал в среду Trend начальник отдела контроля технологических процессов, водной безопасности и экологии ОАО "Азерсу" Джамиль Бабаев, передает Day.Az.
По его словам, вода в Джейранбатанское водохранилище поступает из водохранилища Тахтакерпю.
"Дождевая вода не может загрязнить Джейранбатанское водохранилище. Только сильные ветры могут изменить мутность и бактериологические показатели воды. Однако после очистки воды никакой опасности нет", - сказал Бабаев.
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