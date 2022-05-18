Завершился прием документов в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана завершил регистрацию для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук на 2022/2023 учебный год.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

По данным центра, всего свои заявления подтвердили 21 103 человека, из них 19 372 - по азербайджанскому сектору, 1 731 - по русскому сектору.

Число прошедших регистрацию для участия во второй попытке составило 14 839 человек: 13 760 - по азербайджанскому сектору, 1 079 - по русскому сектору.