К сведению желающих поступить на госслужбу

19 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам должностей ВА и ВВ вида В.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, регистрация для участия в экзамене будет проводиться с 15:00 18 мая до 23:59 8 июня. Экзамен будет проведен в Баку, для кандидатов выделено 2000 мест.

Информация о времени и месте проведения экзамена будет указана в пропускном листе, который разместят на сайте ГЭЦ за пять дней до экзамена. Ознакомиться с тарифами на участие в экзамене можно здесь.

Затем необходимо пройти регистрацию посредством "Онлайн-регистрации для участия в тестовом экзамене по приему на государственную службу". Средства, внесенные кандидатами, которые прошли регистрацию, но не приняли участие в экзамене, не возвращаются.

Кандидат должен иметь при себе на экзамене удостоверение личности и пропускной лист.

Кандидатам, успешно сдавшим тесты, выдается сертификат в соответствии с должностями, включенными в подгруппы. Сертификат действителен на протяжении пяти лет.

Кандидат может получить несколько сертификатов по должностям государственной службы.