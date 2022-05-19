Сколько подано электронных обращений по приему в I класс?

По информации на 12:30 19 мая, в первый класс столичных школ по электронной системе сделаны обращения для 41 247 детей.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования г. Баку, прием в первый класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий по азербайджанскому сектору на 2022-2023 учебный год проводится в общем порядке, а на секторы с другим языком преподавания - путем оценивания навыков устной речи детей (кроме Бакинского Европейского лицея, Республиканской гимназии искусств и Средне-специализированной музыкальной школы им. Бюльбюля).

Родителям, которые не могут сами пройти электронную регистрацию, или не имеют доступа к интернет-ресурсам, помогают рабочие группы, созданные в соответствующих школах (рабочие дни с 10:00 до 16:00), а также рабочие группы, назначенные для ответов на обращения по "WhatsApp" (051-543-15-77, 051-563-15-77, 051-546-15-77).

Для более оперативного обслуживания определены 27 школ по 12 районам и 3 школы в режиме онлайн, всего 30 Альтернативных центров регистрации https://baku.edu.gov.az/az/page/9/6271.