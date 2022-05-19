МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В поступившем в Day.Az обращении МЧС говорится:

"По данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с сегодняшнего дня и до 21 мая, на территории страны прогнозируется дождливая погода, местами осадки будут носить интенсивный характер, ожидаются грозы, град, на некоторых горных реках возможны кратковременные разливы и сход селевых потоков, местами будет дуть сильный ветер.В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности. В связи с ожидаемым сильным ветром рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер усложняет процесс тушения пожаров. В случае опасности рекомендуется звонить по номеру 112".