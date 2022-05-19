Хорошая новость для тех, кто хочет купить автомобиль

Предпринимаются новые шаги для избавления от старого автопарка. Один из них - освобождение от некоторых пошлин ввозимых в страну автомобилей с небольшим объемом двигателей.

Как передает Day.Az, об этом в эфире программы İş vaxtı на ARB 24 заявил эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров.

По его словам, в стране должны создаваться условия, стимулирующие граждан пересесть со старых автомобилей на новые.