https://news.day.az/society/1463300.html Хорошая новость для тех, кто хочет купить автомобиль - ВИДЕО
Хорошая новость для тех, кто хочет купить автомобиль - ВИДЕО
Предпринимаются новые шаги для избавления от старого автопарка. Один из них - освобождение от некоторых пошлин ввозимых в страну автомобилей с небольшим объемом двигателей.
Как передает Day.Az, об этом в эфире программы İş vaxtı на ARB 24 заявил эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров.
По его словам, в стране должны создаваться условия, стимулирующие граждан пересесть со старых автомобилей на новые.
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