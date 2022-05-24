https://news.day.az/society/1464445.html В Гёйчае сильный ветер обрушил деревья - ФОТО
В Гёйчае сильный ветер обрушил деревья - ФОТО
Сильный ветер и проливные дожди в Гёйчайском районе вызвали осложнения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, внезапно начавшийся прошлой ночью сильный ветер повалил в нескольких частях района высокие деревья на автомобильную дорогу и дома. Получивших травмы в результате инцидента нет, однако был нанесен ущерб имуществу граждан и затруднено движение транспортных средств.
Из-за падения деревьев на линии электропередач была приостановлена подача электроэнергии в большую часть города Гёйчай и окрестных сел. В результате сильных дождей были затоплены некоторые дворы и подвалы домов.
Ведутся работы по устранению последствий ветра и дождя.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре