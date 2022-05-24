В Гёйчае сильный ветер обрушил деревья

Сильный ветер и проливные дожди в Гёйчайском районе вызвали осложнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, внезапно начавшийся прошлой ночью сильный ветер повалил в нескольких частях района высокие деревья на автомобильную дорогу и дома. Получивших травмы в результате инцидента нет, однако был нанесен ущерб имуществу граждан и затруднено движение транспортных средств.

Из-за падения деревьев на линии электропередач была приостановлена ​​подача электроэнергии в большую часть города Гёйчай и окрестных сел. В результате сильных дождей были затоплены некоторые дворы и подвалы домов.

Ведутся работы по устранению последствий ветра и дождя.