Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 25 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, который днем постепенно прекратится. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14° тепла, днем-16-19° тепла. В Баку ночью будет 12-14° тепла, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 70-75 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди. В основном в горных и предгорных районах прогнозируется град. Ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-8° тепла.