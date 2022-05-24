"Сегодня заочный арест, завтра заочный расстрел и заочное сожжение на костре?"

24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал игрока телевикторины "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова Р., обвиняемого по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма с использованием СМИ или интернета"), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сказали в суде.

Редакция Day.Az связалась с самим Ровшаном Аскеровым. Комментируя решение суда, наш собеседник был удивлен и возмущен.

"Честно говоря, когда против меня в РФ возбудили уголовное дело, это решение показалось мне смешным. Что касается сегодняшней новости о моём заочном аресте, это уже не смешно, это странно. Сегодня заочный арест, завтра заочный расстрел, потом заочное сожжение на костре? Что ещё ждать от суда?", - ответил Ровшан Аскеров.

Абдул Керимханов