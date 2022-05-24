В Азербайджане продолжается работа в рамках программы самозанятости для семей шехидов и ветеранов

Продолжается работа в рамках программы самозанятости для семей шехидов и ветеранов, реализуемой Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве, за последнюю неделю около 100 человек из этих категорий получили активы в виде товаров и материалов в рамках программы. За счет этих активов они открыли свой малый бизнес в сельскохозяйственной и производственно-сервисной сферах.

Для лиц, привлеченных к программе, сначала организуются тренинги, где их обучают знаниям и навыкам по организации и управлению малым бизнесом.