https://news.day.az/society/1464706.html В Азербайджане продолжается работа в рамках программы самозанятости для семей шехидов и ветеранов
В Азербайджане продолжается работа в рамках программы самозанятости для семей шехидов и ветеранов
Продолжается работа в рамках программы самозанятости для семей шехидов и ветеранов, реализуемой Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве, за последнюю неделю около 100 человек из этих категорий получили активы в виде товаров и материалов в рамках программы. За счет этих активов они открыли свой малый бизнес в сельскохозяйственной и производственно-сервисной сферах.
Для лиц, привлеченных к программе, сначала организуются тренинги, где их обучают знаниям и навыкам по организации и управлению малым бизнесом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре