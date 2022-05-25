В Сабирабаде автомобиль врезался в столб

В результате ДТП в Сабирабаде погиб 27-летний водитель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Зангана Сабирабадского района.

Автомобиль марки Hyundai, управляемый жителем села Абасовым Эмином Нураддин оглу 1995 года рождения врезался в опору ЛЭП. В результате водитель погиб на месте.

По факту проводится расследование.