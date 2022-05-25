https://news.day.az/society/1464735.html В Сабирабаде автомобиль врезался в столб
В Сабирабаде автомобиль врезался в столб
В результате ДТП в Сабирабаде погиб 27-летний водитель.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Зангана Сабирабадского района.
Автомобиль марки Hyundai, управляемый жителем села Абасовым Эмином Нураддин оглу 1995 года рождения врезался в опору ЛЭП. В результате водитель погиб на месте.
По факту проводится расследование.
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