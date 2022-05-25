Ливень привел к подтоплениям в Шеки

В Шеки ливень привел к разливу реки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начиная с вечера 24 мая в северо-западном регионе страны установилась нестабильная погода, с перерывами идут дожди. В некоторых районах дожди носили ливневый характер.

В ночь на 25 мая река Большая Дахна вышла с берегов и подтопила село Джафарабад Шекинского района. В результате наводнения затоплены дворы 5 домов и подсобные постройки, расположенные близ реки. Первые этажи еще двух жилых домов затопило селевыми потоками. С утра на территорию привлечены представители соответствующих структур. Сотрудники сил гражданской обороны откачивают воду с территории с помощью насосов.

Как сообщили АПА представители сельской администрации, несмотря на подтопление нескольких дворов, перебоев в электроснабжении и газоснабжении не произошло. Повреждений линий связи не зафиксировано.