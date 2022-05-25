Сколько потратили телерадиовещатели в Азербайджане в прошлом году?

Обнародована информация о расходах телерадиовещателей в Азербайджане в прошлом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в показателях рынка аудиовизуальной индустрии Азербайджана за 2021 год.

В число наиболее крупных расходов в указанный период вошли:

- фонд заработной платы - 49 500 000 манатов;

- расходы на вещание - 13 300 000 манатов;

- расходы на местный контент - 6 700 000 манатов;

- расходы на зарубежный лицензионный контент - 4 200 000 манатов.