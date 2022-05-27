https://news.day.az/society/1465476.html В Азербайджане произошло тяжелое ДТП - ВИДЕО
В Азербайджане произошло тяжелое ДТП - ВИДЕО
Распространились кадры ДТП, произошедшего в Азербайджане минувшим днем.
Как передает Day.Az, в результате аварии были повреждены автомобили Nissan, Hyundai, KİA и ГАЗ.
Причиной ДТП, как следует из видео, стало нарушение водителями автомобилей Nissan и Hyundai ПДД.
Вышедший на обгон на высокой скорости Nissan врезался сначала в Hyundai, пытавшийся повернуть налево, а затем в припаркованный на обочине KİA, который, в свою очередь, ударился о стоявший возле него автомобиль ГАЗ.
Информации о погибших или пострадавших в результате ДТП нет.
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