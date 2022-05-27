https://news.day.az/society/1465679.html Министерство образования обратилось к студентам
Министерство образования обратилось к студентам
31 мая завершится прием заявок от студентов, желающих получить образовательный студенческий кредит на весенний семестр.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве образования.
Студенты, желающие получить образовательный кредит на весенний семестр, могут с нотариально заверенным заявлением обратиться в электронную информационную систему www.e-ttkf.edu.az. Заявки принимаются каждый день, включая нерабочие дни.
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