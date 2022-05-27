В Агджабеди пропал подросток

В Агджабединском районе пропал 16-летний подросток.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ lent.az, проживающий на ферме возле Национального парка Аггель, расположенного на территории района, Аллахъяр Аскеров вышел из дома в магазин и не вернулся.

Об этом в районный отдел полиции сообщил его отчим С.Гейдаров.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.