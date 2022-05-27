https://news.day.az/society/1465716.html В Агджабеди пропал подросток
В Агджабеди пропал подросток
В Агджабединском районе пропал 16-летний подросток.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, проживающий на ферме возле Национального парка Аггель, расположенного на территории района, Аллахъяр Аскеров вышел из дома в магазин и не вернулся.
Об этом в районный отдел полиции сообщил его отчим С.Гейдаров.
В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.
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