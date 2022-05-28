Распоряжение о помиловании исполнено в ряде исправительных учреждений минюста Азербайджана

В исправительном учреждении №10 министерства юстиции Азербайджана распоряжение о помиловании коснулось 11 осужденных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, из них семеро освобождены. Четверым осужденным срок наказания сокращен наполовину.

В пенитенциарном учреждении №13 минюста Азербайджана распоряжение о помиловании коснулось 16 человек.

Из них 12 заключенных освобождены, срок наказания четверым гражданам сокращен наполовину.

В исправительном учреждении №4 минюста распоряжение о помиловании коснулось двух женщин-заключенных, которые были освобождены.

Отметим, что сегодня в Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 27 мая.

В результате рассмотрения обращений о помиловании ряда осужденных лиц, членов их семей, уполномоченного по правам человека Азербайджана, правозащитных организаций, адресованных Президенту Азербайджана, с учетом личности, состояния здоровья, семейного положения, а также характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, срока отбывания наказания и поведения в этот период в соответствии с распоряжением на основании принципов гуманизма помилованы 213 человек.

168 человек, осужденных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, неотбытая часть наказания 36 человек сокращена наполовину. Освобождены от наказания три человека, приговоренных к условному лишению свободы. Также освобождены от неотбытой части наказания шестеро приговоренных к ограничению свободы.