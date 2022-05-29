https://news.day.az/society/1466053.html Житель села в Физулинском районе подорвался на мине
Житель села в Физулинском районе подорвался на мине
В прокуратуру Физулинского района поступила информация о получении Хаялом Абдуллаевым, 1999 года рождения, множественных осколочных ранений на освобожденной от оккупации территории района 28 мая примерно в 18:00.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на районную прокуратуру, было установлено, что Хаял Абдуллаев, занимавшийся в районном селе Горазыллы сельскохозяйственными работами, получил ранения в результате подрыва на мине.
По факту в прокуратуре Физулинского района ведется расследование.
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