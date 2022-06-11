Болельщики из Великобритании поделились эмоциями от Гран-при «Формулы-1» в Баку

Атмосфера на бакинском треке восхищает.

Как сказали Trend в субботу болельщики из Великобритании, бакинская трасса и сам город произвели на них грандиозное впечатление, передает Day.Az.

"Мы побывали на многих треках, но такой, как в Баку, видим впервые, и в восторге от бакинской трассы. Мы болеем за команду Mercedes. В Баку мы уже несколько дней, посетили много достопримечательностей. Организация соревнований тоже на высшем уровне. Мы восторге от трассы", - сказали они.

Напомним, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.