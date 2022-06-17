Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 18 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, однако днем местами возможен кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер ночью и утром будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем 27-32° тепла, в Баку ночью 21-23° тепла, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются переменные, грозовые дожди. Западный ветер ночью и утром усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 19-24° тепла.