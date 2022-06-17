https://news.day.az/society/1471800.html Расходы на здравоохранение в Азербайджане превысили запланированный показатель
Расходы на здравоохранение в Азербайджане превысили запланированный показатель
В 2021 году расходы на оборону и безопасность, предусмотренные в государственном бюджете, были полностью обеспечены.
Как сообщает Day.Az, об этом в пятницу сказал министр финансов Самир Шарифов во время выступления в Милли Меджлисе (парламент).
Он отметил, что расходы госбюджета в прошлом году превысили запланированные, что было связано с дополнительными расходами в связи с пандемией.
Шарифов добавил, что было исполнено 99 процентов расходов, выделенных на восстановление освобожденных от оккупации территорий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре