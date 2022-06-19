Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем - 30-34° тепла, в Баку ночью - 20-22° тепла, днем - 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

20 июня в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозы, дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 17-22° тепла.