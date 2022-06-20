Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане не было введено ни одной вакцины от коронавируса (COVID-19).

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил оперативный штаб при Кабинете министров.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 753 387, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 352 263, вторую дозу получили 4 852 231, "бустерную" дозу - 3 300 756 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 248 137 человек.