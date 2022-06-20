https://news.day.az/society/1472431.html Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане не было введено ни одной вакцины от коронавируса (COVID-19).
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил оперативный штаб при Кабинете министров.
Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 753 387, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 352 263, вторую дозу получили 4 852 231, "бустерную" дозу - 3 300 756 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 248 137 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре