В Азербайджане ухудшится погода

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра со второй половины дня до вечера 23 июня скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в районах Азербайджана завтра днем, начиная с северных и западных районов, до полудня 24 июня местами ожидаются переменные, грозовые дожди. Скорость западного ветра будет достигать 15-20 м/с, местами 25-30 м/с.

В реках может повыситься уровень воды.