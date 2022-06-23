https://news.day.az/society/1473189.html Ливни привели к последствиям в Гяндже, в Гедабее сошли сели - ФОТО
Ливни привели к последствиям в Гяндже, в Гедабее сошли сели - ФОТО
Сильный дождь привел к осложнениям в Гяндже.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате интенсивного дождя в поселке Мехсети Гянджеви ряд дворов оказались подтопленными.
Отметим, что в западном регионе сохраняется неустойчивая погода.
Сильный ливень прошел и на территории села Чалбура Гедабекского района.
В результате стихии на указанное село сошли сели.
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