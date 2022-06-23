https://news.day.az/society/1473259.html В Локбатане сгорели камыши - ВИДЕО
В Локбатане сгорели камыши - ВИДЕО
На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку.
Как сообщили Day.Az в ведомстве, на место происшествия немедленно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны.
При оценке оперативных условий было установлено, что пожар произошел на открытой территории с камышовыми зарослями.
Благодаря оперативным и неотложным мерам возгорание на площади 5 га было потушено в кратчайшие сроки. В результате удалось избежать ущерба коммуникационным линиям, а также объектам нефтяной инфраструктуры.
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