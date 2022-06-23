В Локбатане сгорели камыши

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, на место происшествия немедленно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативных условий было установлено, что пожар произошел на открытой территории с камышовыми зарослями.

Благодаря оперативным и неотложным мерам возгорание на площади 5 га было потушено в кратчайшие сроки. В результате удалось избежать ущерба коммуникационным линиям, а также объектам нефтяной инфраструктуры.