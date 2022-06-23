В эти школы в Азербайджане назначаются директора

С 24 июня начинается прием документов в связи с процессом приема на работу в общеобразовательные учреждения с численностью учащихся до 500 человек и вакантной должностью директора.

Как сообщили Day.Az в Минобразования, желающие подать заявление могут представить необходимые документы (личный листок по учету кадров, документ, удостоверяющий личность, документ об образовании и приложение к нему, копию трудовой книжки) в региональное управление образования, которому подведомственно общеобразовательное учреждение, в котором они работают.

Назначения на должность директора общеобразовательных учреждений с числом учащихся до 150 будет осуществляться только посредством собеседования, назначения на должность директора общеобразовательных учреждений с численностью учащихся от 151 до 500 будет осуществляться региональными органами образования посредством конкурса (тестирования и собеседования).

Кандидаты, набравшие соответствующий проходной балл на тестовых экзаменах в прошлом году, но не приглашенные на собеседование, в этом году будут участвовать только на этапе собеседования.