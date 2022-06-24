https://news.day.az/society/1473711.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 17 случаев заражения коронавирусом, 34 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 240 человек вылечились, 9 717 скончались, число активных больных - 149.
За прошедшие сутки проведено 1 928 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 949 748 тестов.
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