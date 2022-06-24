В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 17 случаев заражения коронавирусом, 34 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 240 человек вылечились, 9 717 скончались, число активных больных - 149.

За прошедшие сутки проведено 1 928 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 949 748 тестов.