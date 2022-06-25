Первый рейсовый пассажирский автобус из Баку прибыл в Физули

Первый пассажирский автобус из Баку прибыл в Физули.

Он отправился в рейс утром 25 июня с территории Бакинского международного и междугороднего автовокзала, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пассажиры автобуса посетят в Физули сельскую мечеть Мердинли, центр города и Физулинский международный аэропорт.

Напомним, что ранее начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев сообщил, что после проведения соответствующих работ планируется увеличить частоту автобусных рейсов на освобожденные территории.

По его словам, все билеты на первый рейс в Физули были проданы.

Рейсовый автобус рассчитан на 59 человек.