https://news.day.az/society/1474243.html Стало известно о состоянии подорвавшегося на мине в Физули полицейского
Стало известно о состоянии подорвавшегося на мине в Физули полицейского
Подорвавшемуся на мине 26 июня, около 20:00, сотруднику Физулинского РОП сержанту полиции Ильхаму Салманову ампутировали ногу.
Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, Салманов, несущий службу на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Сеидахмедли, в результате подрыва на противопехотной мине получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован.
Врачи ампутировали ему ногу ниже щиколотки. В настоящее время жизни Салманова ничего не угрожает.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре